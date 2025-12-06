Douves’It 2025 – En Fête ! Édition exceptionnelle Marché des Douves Bordeaux

Douves’It 2025 – En Fête !

Édition exceptionnelle 6 et 7 décembre Marché des Douves Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T11:00:00 – 2025-12-06T23:59:00

Fin : 2025-12-07T11:00:00 – 2025-12-07T20:00:00

Douves’It 2025 – En Fête !

Édition exceptionnelle

Dix années d’expérimentations, de rencontres, de créations et d’initiatives partagées. Dix années à faire vivre un lieu ouvert, collectif et solidaire au cœur des Capucins.

Pour cette édition exceptionnelle, Douves’It 2025 célèbre la réouverture du Marché des Douves, devenu au fil du temps un symbole d’innovation collective et de vie citoyenne à Bordeaux.

Les 6 et 7 décembre prochains, le marché, la place des Capucins et la rue des Douves se transformeront en un vaste terrain de fête et de créativité partagée.

Un festival co-construit, à l’image du lieu

Né de la coopération entre plus de soixante associations membres de la Halle des Douves, le festival Douves’It est depuis ses débuts un projet commun, tissé de désirs collectifs et d’imaginaires croisés.

Chaque édition est pensée ensemble : les associations choisissent un thème, inventent des formes, se rencontrent et s’allient pour proposer des moments uniques.

Cette année, le thème s’impose naturellement : « En Fête ! »

Parce que cela fait dix ans que le Marché des Douves a rouvert ses portes sous une impulsion citoyenne.

Parce que la fête dans l’espace public, c’est une autre manière d’habiter la ville, de se réapproprier le quartier, d’en faire un lieu commun et partagé.

Parce que la fête est un espace de liberté, de lien, d’émotion, de création et de transmission.

Autant de valeurs qui nourrissent les Douves depuis une décennie.

Deux jours de fête et de rencontres

Pour marquer l’événement, Douves’It 2025 s’étend cette fois sur deux jours de festivités.

Le samedi, de 11h à 23h, et le dimanche, de 11h à 18h, le public est invité à découvrir une programmation foisonnante :

bal participatif, performances artistiques, concerts, projections, DJ sets, mapping vidéo, flashmob collectif, sans oublier les nourritures d’ici et d’ailleurs qui font la richesse du quartier.

La fête débordera du Marché des Douves pour investir la place des Capucins et la rue des Douves, transformées pour l’occasion en scène à ciel ouvert, en terrain de jeu, en lieu de partage.

Dix ans d’un lieu unique à Bordeaux

Réouvert en 2015, le Marché des Douves est bien plus qu’un bâtiment rénové. C’est un laboratoire d’innovation sociale et culturelle, porté par l’association La Halle des Douves.

Aujourd’hui, il réunit :

• plus de 200 structures membres,

• près de 1 500 événements par an,

• un café associatif où se croisent habitant·es, artistes, bénévoles, curieux et curieuses.

Des projets hybrides et pluridisciplinaires, mêlant créations artistiques, écologie, droits humains et éducation populaire — dans un lieu unique à Bordeaux, qui encourage la coopération, l’expérimentation, la création collective et la diversité des expressions culturelles.

Des valeurs qui nous rassemblent

« Agis en ton lieu, pense avec le monde » Edouard Glissant

Les droits humains fondamentaux, le partage, la coopération, la solidarité, la diversité culturelle, la participation citoyenne, l’intelligence collective, l’économie sociale et solidaire et les transitions écologiques font parties des valeurs fondatrices de l’association.

« Faire la fête ensemble, c’est célébrer nos différences, cultiver la joie d’agir collectivement. »

Samedi 6 & Dimanche 7 décembre 2025

Marché des Douves, 4 bis rue des Douves – Bordeaux

• Place des Capucins & Rue des Douves

️ Entréez libres et gratuite

contact@douves.org

