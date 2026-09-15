Douze FOIS par AN Fête sa Ménopause Salle des Magnolias Saintes
samedi 17 octobre 2026 · Salle des Magnolias · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Douze FOIS par AN Fête sa Ménopause
Salle des Magnolias 17 rue de Flandre Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-17
L’association Douze FOIS par AN organise la toute première Fête de la Ménopause en Charente-Maritime, un événement gratuit et ouvert à tous.
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Salle des Magnolias 17 rue de Flandre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 32 80 86 douzefoisparan@gmail.com
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English :
The organization « Douze FOIS par AN » is organizing the very first Menopause Festival in Charente-Maritime, a free event open to everyone.
L’événement Douze FOIS par AN Fête sa Ménopause Saintes a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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