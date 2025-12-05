Douze homme en colère salle La Palun Buis-les-Baronnies

Douze homme en colère

salle La Palun ZA La Palun Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit -12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Venez assister à la reprise de 12 hommes en colère le 5 décembre 2025 à la salle de la palun buis les baronnies

Proposée par le théâtre école de la lance et des baronnies

.

salle La Palun ZA La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 38 84 16

English :

Come and see the revival of 12 hommes en colère on December 5, 2025 at the salle de la palun buis les baronnies

Presented by the Théâtre Ecole de la Lance et des Baronnies

German :

Kommen Sie zur Wiederaufführung von 12 Männer in Wut am 5. Dezember 2025 in der Salle de la Palun buis les baronnies

Angeboten vom Theater école de la lance et des baronnies

Italiano :

Venite a vedere la ripresa di 12 hommes en colère il 5 dicembre 2025 alla salle de la palun buis les baronnies

Presentato dalla scuola di teatro de la lance et des baronnies

Espanol :

Ven a ver la reposición de 12 hommes en colère el 5 de diciembre de 2025 en la salle de la palun buis les baronnies

Presentado por la escuela de teatro de la lance et des baronnies

L’événement Douze homme en colère Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale