Downtone #9 La Carène Brest

Downtone #9 La Carène Brest vendredi 28 novembre 2025.

Downtone #9

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 21:00:00

fin : 2025-11-28 04:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Une soirée qui invite à décloisonner les styles en proposant deux dancefloors et ou se côtoient Dub, Reggae, Musiques Electroniques, Groove et sons de tous horizons !

Pour cette édition 2025, les dubadub musketeerz célèbrent leur onzième session soundsystem à La Carène. Ils proposent pour l’occasion une nouvelle une programmation ouverte tournée cette fois ci vers les Etats-Unis et les sons Urbains d’Afrique.

Informations pratiques

Retrouvez le programme en ligne.

Ouverture des portes à 21h, fermeture des portes à 4h. .

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Downtone #9 Brest a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole