Downtone #9 La Carène Brest
La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère
Début : 2025-11-28 21:00:00
fin : 2025-11-28 04:00:00
2025-11-28
Une soirée qui invite à décloisonner les styles en proposant deux dancefloors et ou se côtoient Dub, Reggae, Musiques Electroniques, Groove et sons de tous horizons !
Pour cette édition 2025, les dubadub musketeerz célèbrent leur onzième session soundsystem à La Carène. Ils proposent pour l’occasion une nouvelle une programmation ouverte tournée cette fois ci vers les Etats-Unis et les sons Urbains d’Afrique.
Informations pratiques
Retrouvez le programme en ligne.
Ouverture des portes à 21h, fermeture des portes à 4h. .
La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00
