DOWNTOWN’S BAD COMPAGNY AK SHELTER Saint-Herblain
DOWNTOWN’S BAD COMPAGNY AK SHELTER Saint-Herblain dimanche 30 novembre 2025.
DOWNTOWN’S BAD COMPAGNY Dimanche 30 novembre, 18h00 AK SHELTER Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-30T18:00:00 – 2025-11-30T19:00:00
Fin : 2025-11-30T18:00:00 – 2025-11-30T19:00:00
Rock Band from Turin (Italy)
Insta
Bandcamp
Vidéo
AK SHELTER 352 boulevard Marcel Paul, 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Solvardière Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.facebook.com/akshelterofficiel [{« data »: {« author »: « downtownsbadcompany », « cache_age »: 86400, « description »: « Instagram photos and videos », « type »: « rich », « title »: « DBC (@downtownsbadcompany) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/80889712_198731281242265_4848821320437202944_n.jpg?stp=dst-jpg_s240x240_tt6&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLmRqYW5nby4xMDgwLmMyIn0&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_cat=101&_nc_oc=Q6cZ2QH1tetO8Y3pEw5UC7CmcX9MvDkhk8qtD8xCndoJ8Gr2EdZRdp0_lx921eKnMOcN1IQ&_nc_ohc=-YT21jkgPjsQ7kNvwGpJpWT&_nc_gid=pIgNDxTrq8FcbTW5XAbnHQ&edm=AMO9-JQAAAAA&ccb=7-5&oh=00_AfbfHnRM8nUoFQunOcA2n2HepJ_Vfwje7qzxGCKQr_AVTA&oe=68D05779&_nc_sid=cc8940 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/downtownsbadcompany?fbclid=IwY2xjawMtDYhleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBXbEd1Nmh6Um4xNklnanliAR4PaxRqUyspGLGDqzu3d09J0Eos_8kUraI__GzlRjl7suAmWb3Bxu-JxrCo8Q_aem_pRuJpr3TZHmGI0Rd5Hklvg », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 240, « thumbnail_width »: 240, « options »: {« _enable_profile »: {« label »: « Enable profile embed (US only) », « value »: false}}, « html »: «
« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/downtownsbadcompany?fbclid=IwY2xjawMtDYhleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBXbEd1Nmh6Um4xNklnanliAR4PaxRqUyspGLGDqzu3d09J0Eos_8kUraI__GzlRjl7suAmWb3Bxu-JxrCo8Q_aem_pRuJpr3TZHmGI0Rd5Hklvg »}, {« link »: « https://downtownsbadcompany.bandcamp.com/ »}, {« data »: {« author »: « D*B*C », « cache_age »: 86400, « description »: « DBCnDRIVE ME CRAZYnnud83dudfe5 First single from « MindFall » ud83dudfe5nnWritten by Downtown’s BAD CompanynDirected by Sebastian AntonnnnLinks and Contacts: nnFacebook:nhttps://www.facebook.com/downtownsbadcompany/nnInstagram&Tik Tok:n@downtownsbadcompanynnContacts:ndowntownsbadcompany@gmail.comnnnThanks to: nMark Raptor for the RecordingnSebastian Anton for the videonCinzia Cavalletto for the photography nn#hardrock #newsong #rock », « type »: « video », « title »: « DBC – DRIVE ME CRAZY (Official Video) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/_oGXLjOIXTA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=_oGXLjOIXTA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCZ6lcwogTZWeX6gRJ7vceKQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «
« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=_oGXLjOIXTA »}]
dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Heavy rock