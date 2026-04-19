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Dox’Art Festival Hambye

Dox’Art Festival Hambye

Dox’Art Festival Hambye vendredi 26 juin 2026.

Ville : 50450 Hambye

Département : Manche

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif :

Hambye

Dox’Art Festival

Hambye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Du 25 au 28 juin 2026.
Le Dox’Art Festival, c’est l’événement incontournable pour les amateurs et amatrices de musique et de culture électro underground dans le Grand-Ouest.
OPEN AIR ELECTRO UNDERGROUND FESTIVAL.
Découvrez la musique électronique sous toutes ses déclinaisons pendant 4 jours de festival !   .

Hambye 50450 Manche Normandie   contact.doxart@gmail.com

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English : Dox’Art Festival

L’événement Dox’Art Festival Hambye a été mis à jour le 2026-04-16 par Coutances Tourisme

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