Dox’Art Festival Hambye
Dox’Art Festival Hambye vendredi 26 juin 2026.
Hambye
Dox’Art Festival
Hambye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Du 25 au 28 juin 2026.
Le Dox’Art Festival, c’est l’événement incontournable pour les amateurs et amatrices de musique et de culture électro underground dans le Grand-Ouest.
OPEN AIR ELECTRO UNDERGROUND FESTIVAL.
Découvrez la musique électronique sous toutes ses déclinaisons pendant 4 jours de festival ! .
Hambye 50450 Manche Normandie contact.doxart@gmail.com
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English : Dox’Art Festival
L’événement Dox’Art Festival Hambye a été mis à jour le 2026-04-16 par Coutances Tourisme
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