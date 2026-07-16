Doyenné de mazille, Doyenné de Mazille, Mazille

Informations pratiques

Doyenné de mazille 19 et 20 septembre Doyenné de Mazille Saône-et-Loire

3 euros pour adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez visiter la Doyenné des moines datant du 13 siècle. Vous pourrez y décourvir la chapelle, le jardin et les lesmurs entourant le domaine. La propriété a été un endroit ayant reçu des personnes religueuses et royales.

Doyenné de Mazille 145 chemin du Doyenné 71250 Mazille Mazille 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 07 08 26 62 Cet ensemble compact de bâtiments domine le village de Mazille. Il date du XIIIe siècle et est entouré incomplètement par les vestiges d’une enceinte. Le cœur du doyenné (aussi appelé prieuré) est constitué de deux corps de logis attenants qui forment un « L », dont l’un supporte la chapelle. Cette dernière, dont l’intérieur est ouvert au public, comprend deux travées voûtées. Les culots et les chapiteaux sont ornés de sculptures. Un triplet de lancettes, face est, et deux autres, face sud, assurent l’éclairage. L’importance des bâtiments conduit à penser que ces derniers ont accueilli les suites royales ou ecclésiastiques reçues par l’abbé de Cluny. À Cluny, prendre la D980 en direction de Sainte-Cécile puis la D17 jusqu’à Mazille : le doyenné est fléché au village | De Mâcon, prendre la route express puis sortir à Sainte-Cécile et la D17 jusqu’à Mazille.

Doyenné des moines datant du 13 siècle avec visite de la chapelle et du jardin,murs. entourant le domaine,a été un endroit qui a reçu des personnes relgueuses et royales

© Monsieur Gauthier