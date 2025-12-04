DPC 73 / MEGRIM (release party) + VICKY VERYNO Dada-Café Rennes Samedi 20 décembre, 20h30 Prix libre

Des Pies Chicaillent présente MEGRIM (Rennes, release party) + VICKY VERYNO (Rennes), le samedi 20 décembre à Dada

MEGRIM (Indie Rock, Rennes)

Né à Rennes en 2008 comme projet solo du guitariste et songwriter Olivier Doreille, Megrim s’est mué en groupe avec l’arrivée de Sébastien Desloges (basse) et Cédric Le Roux (batterie). Porté par la voix singulière d’Olivier, le trio façonne un son organique et atmosphérique qui mêle tension rythmique et sens mélodique. Pop, rock, krautrock, folk, électro et jazz s’entrelacent dans une alchimie subtile, où résonnent les inspirations de Can, Slint, Blonde Redhead, The Notwist ou Radiohead.

VICKY VERYNO (Pop Rock jazzy, Rennes)

Mené par Nikita, autrice-compositrice-interprète, Vicky Veryno navigue aux frontières de la pop, de l’électro et du jazz. Sa musique oscille entre l’intimité de l’acoustique et l’énergie de l’électrique. Les paroles sont fortes, intrigantes, aux consonances douces-amères. C’est mélancolique, c’est doux, ça pique, c’est pop, c’est jazz, c’est beau ! En 2023, elle sort son premier EP *Landmark*, qui marque une scission avec la folk à nu des débuts. *Hitchhike*, son premier album, est attendu cet hiver.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-20T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-20T23:30:00.000+01:00

Dada-Café 61 avenue des Pays-Bas, 35 200, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine