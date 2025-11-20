Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dr. Feelgood + Bad Chili And The Crabs Tours

Dr. Feelgood + Bad Chili And The Crabs

Dr. Feelgood + Bad Chili And The Crabs Tours jeudi 20 novembre 2025.

Dr. Feelgood + Bad Chili And The Crabs

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-11-20 20:00:00
fin : 2025-11-20 23:30:00

Date(s) :
2025-11-20

Dr. Feelgood + Bad Chili & the Crabs
Une soirée brûlante de rhythm & blues !
En ouverture, Bad Chiliand the Crabs allument la mèche avec un cocktail pimenté de rock vintage et de groove poisseux. Une entrée en matière aussi sauvage qu’irrésistible !   .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Dr. Feelgood + Bad Chili And The Crabs Tours a été mis à jour le 2025-07-25 par ADT 37