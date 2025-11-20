Dr. Feelgood + Bad Chili And The Crabs Tours
Dr. Feelgood + Bad Chili And The Crabs
146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : – –
Début : Jeudi 2025-11-20 20:00:00
fin : 2025-11-20 23:30:00
2025-11-20
Dr. Feelgood + Bad Chili & the Crabs
Une soirée brûlante de rhythm & blues !
En ouverture, Bad Chiliand the Crabs allument la mèche avec un cocktail pimenté de rock vintage et de groove poisseux. Une entrée en matière aussi sauvage qu’irrésistible ! .
