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Rœschwoog

« D’r Herr Maire » : le patrimoine alsacien à l’honneur à Roeschwoog

17 rue du Stade Rœschwoog Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Le vendredi 25 septembre à 20h, la MOC de Roeschwoog accueillera une projection exceptionnelle du film « D’r Herr Maire », premier film parlant en langue alsacienne, réalisé en 1939. Restauré avec soin, ce film constitue un précieux témoignage du patrimoine culturel et linguistique alsacien.

Cette comédie, adaptée de la célèbre pièce de Gustave Stoskopf, nous plonge dans un petit village alsacien de la fin du XIX¿ siècle. Le maire, soucieux de sa réputation et désireux d’obtenir une décoration, souhaite également marier ses deux filles à de « bons partis ». Mais celles-ci ont d’autres projets amoureux ! Entre prétendants inattendus, ambitions personnelles et malentendus, les quiproquos se succèdent dans une joyeuse comédie de village.

La projection sera sous-titrée en français et sera suivie d’interventions permettant de mieux découvrir l’histoire de ce film et son importance pour la langue alsacienne. Georges Drion, de l’association Les Amis du Herr Maire, ainsi que Danielle Crévenat-Werner, linguiste, apporteront leur éclairage sur cette œuvre emblématique.

Et n’oublions pas la petite surprise des enfants du théâtre alsacien de Roeschwoog. 0 .

17 rue du Stade Rœschwoog 67480 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 41 04 mairie.roeschwoog@wanadoo.fr

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English :

L’événement « D’r Herr Maire » : le patrimoine alsacien à l’honneur à Roeschwoog Rœschwoog a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme du Pays Rhénan