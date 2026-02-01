D’R IBELDUNGSKRANK Comédie 2 actes Munster

D’R IBELDUNGSKRANK Comédie 2 actes

ESPACE CULTUREL VAL SAINT GREGOIRE 1 PLACE DE LA TUILERIE Munster Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-02-19 20:00:00

fin : 2026-02-20 20:00:00

2026-02-19

Une comédie alsacienne pleine de caractère, où l’accent, l’humour et l’authenticité promettent une soirée chaleureuse et joyeusement déjantée.

Comédie de Claus REINBOLT • Mise en scène René KREDER

D’après LE MALADE IMAGINAIRE de MOLIERE

Traduction pour le sur-titrage Stéphanie SCHAETZLE & Elisabeth RITTER

RESUME

L’histoire racontée est celle de l’hypocondriaque Mr KRANK qui ne peut se passer de médecins et de remèdes. Veuf, il s’est remarié à Gwladys, qui n’attend que sa mort pour hériter de sa fortune. Voulant s’entourer de médecins à tout prix, Mr KRANK décide de marier sa fille Angélique au jeune Bucéphale DIAFOIRUS, étudiant à l’École de Psychanalyse et fils de PSY. Mais

Angélique lui préfère Arnaud qu’elle souhaite épouser… Heureusement l’effrontée servante Giselle saura révéler l’hypocrisie de Gwladys et faire triompher l’Amour. .

+33 6 89 93 66 93 romy.spenle@wanadoo.fr

English :

An Alsatian comedy full of character, where the accent, the humor and the authenticity promise a warm and joyfully wacky evening.

