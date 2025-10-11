DR PHILO Langres
DR PHILO Langres samedi 11 octobre 2025.
DR PHILO
Escale philo, Cloître de la Cathédrale Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Tout public
Envie d’un remède un peu fou pour soigner vos maux existentiels ? Pendant les Rencontres Philosophiques de Langres, le Dr Philo se propose d’évaluer votre état de santé philosophique pour vous administrer un traitement de choc à base de citations tirées des œuvres des plus grands penseurs. La philothérapie, what else ? .
Escale philo, Cloître de la Cathédrale Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 42 56 19 03 lautremoitieduciel@gmail.com
