DR PHILO Langres samedi 11 octobre 2025.

Escale philo, Cloître de la Cathédrale Langres Haute-Marne

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11

Tout public

Envie d’un remède un peu fou pour soigner vos maux existentiels ? Pendant les Rencontres Philosophiques de Langres, le Dr Philo se propose d’évaluer votre état de santé philosophique pour vous administrer un traitement de choc à base de citations tirées des œuvres des plus grands penseurs. La philothérapie, what else ? .

Escale philo, Cloître de la Cathédrale Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

