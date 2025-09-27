DR PHILO Rolampont
DR PHILO Rolampont samedi 27 septembre 2025.
DR PHILO
Maison France Services Rolampont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Tout public
Dr Philo pose ses gélules, ses neurones et sa bonne humeur à la Journée parentalité. C’est le moment de venir tester en famille ses conseils loufoques ! .
Maison France Services Rolampont 52260 Haute-Marne Grand Est +33 6 42 56 19 03 lautremoitieduciel@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement DR PHILO Rolampont a été mis à jour le 2025-09-11 par Antenne du Pays de Langres