Drache – il pleut des cordes Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault vendredi 31 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-31 20:00 – 21:00

Gratuit : oui

Par Eva Cloteau – violoncelle/chant et Morgane Labbe – contrebasse/chantLes deux musiciennes s’emparent du répertoire Haut-Breton pour un duo organique et enivrant de musique bretonne à danser et à écouter, teinté de quelques apparitions occitanes. Les voix sonnent, se répondent, résonnent… comme un jeu avec la matière et les échos.Vendredi 31 octobre – 20h – Ormédo – tout public – sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60