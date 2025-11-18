Drache Nationale Cholet

Drache Nationale

13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 20:00:00

fin : 2025-11-18 20:55:00

Date(s) :

2025-11-18

Compagnie Anoraks

​La Drache Nationale est le nom populaire donné à la forte pluie qui s’abat parfois sur la Belgique le jour de la fête nationale.

Parce que la Drache, ça peut arriver à n’importe quel moment de l’année et à n’importe quel moment de la vie. Mais alors, comment positiver quand c’est la merde ? C’est la question à laquelle Tom, Gaëlle et Denis tentent de répondre avec humour et tendresse. Mêlant jonglage, danse, jeu clownesque et textes, le spectacle met en scène les petites choses du quotidien, les échecs, les doutes, les réussites… La scène devient alors un lieu de vie, de fête, comme le serait un jardin lors d’un barbecue familial, ou d’une piste de danse lors d’une première boum.

Un clin d’œil à la petite lumière dans l’obscurité, au beau dans le tout pourri, bref une lueur d’espoir pleine d’humour.

​De 8 à 108 ans .

13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire

