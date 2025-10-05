DRACHE NATIONALE – CONSERVATOIRE LEO DELIBES Clichy

DRACHE NATIONALE Début : 2026-02-07 à 18:00. Tarif : – euros.

« Drache Nationale » est le nom populaire donne´ a` la forte pluie qui s’abat parfois sur la Belgique le jour de la fête nationale. Tom, Gae¨lle et Denis se réunissent autour d’une question essentielle a` leurs yeux : « Comment positiver quand rien ne va ? ». Ils tenteront d’y re´pondre avec une reine sous la pluie, un slow dans une premie`re boum, des re^ves rate´s, des petites victoires, la liste des petits et gros tracas du quotidien et surtout : de la jonglerie. À partir de 8 ans.Bord de scène avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.La presse en parle : «Après la pluie vient le beau temps. » RTBF «Le spectacle jongle avec les aléas de la vie […] et revisite la jonglerie avec modernité et émotion.» L’Echo Distribution artistique et technique :De et avec: Tom Boccara, Gaëlle Coppée, Denis Michiels Jeu clownesque: Christine Rossignol-Dallaire Lumières: Thibault Condy Costumes: Héloïse Mathieu

CONSERVATOIRE LEO DELIBES 59 RUE MARTRE 92110 Clichy 92