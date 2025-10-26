DRACHE NATIONALE conservatoire LEO DELIBES CLICHY

« Drache Nationale » est le

nom populaire donné à la forte pluie qui s’abat parfois sur la Belgique le

jour de la fête nationale.

Tom, Gaëlle

et Denis se réunissent autour d’une

question essentielle à leurs yeux : «

Comment positiver quand rien ne va ? ».

Ils tenteront d’y

répondre avec une reine sous la pluie, un slow dans une première boum, des rêves

ratés, des petites victoires, la liste des petits et gros tracas du quotidien

et surtout : de la jonglerie.

Le samedi 07 février 2026

de 18h00 à 18h55

payant Tout public. A partir de 8 ans.

conservatoire LEO DELIBES 59, RUE MARTRE 92110 CLICHY

https://www.ville-clichy.fr/agenda/1632/18-spectacle-de-cirque-drache-nationale.htm +33147159851