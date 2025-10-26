DRACHE NATIONALE conservatoire LEO DELIBES CLICHY
DRACHE NATIONALE conservatoire LEO DELIBES CLICHY samedi 7 février 2026.
« Drache Nationale » est le
nom populaire donné à la forte pluie qui s’abat parfois sur la Belgique le
jour de la fête nationale.
Tom, Gaëlle
et Denis se réunissent autour d’une
question essentielle à leurs yeux : «
Comment positiver quand rien ne va ? ».
Ils tenteront d’y
répondre avec une reine sous la pluie, un slow dans une première boum, des rêves
ratés, des petites victoires, la liste des petits et gros tracas du quotidien
et surtout : de la jonglerie.
Le samedi 07 février 2026
de 18h00 à 18h55
payant Tout public. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-07T19:00:00+01:00
fin : 2026-02-07T19:55:00+01:00
Date(s) : 2026-02-07T18:00:00+02:00_2026-02-07T18:55:00+02:00
conservatoire LEO DELIBES 59, RUE MARTRE 92110 CLICHY
https://www.ville-clichy.fr/agenda/1632/18-spectacle-de-cirque-drache-nationale.htm +33147159851