Draco & neko à la chapelle d’andaine, salon manga fantastique cinéma jeux jouets Rives d’Andaine

Informations pratiques

Rives d’Andaine

Draco & neko à la chapelle d’andaine, salon manga fantastique cinéma jeux jouets

Rue de Domfront Rives d’Andaine Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

On vous donne rdv au gymnase Roland Fléchard à La Chapelle d’Andaine les 12 et 13 septembre pour la prochaine édition de Draco & Neko.

Il y aura des mangas, du fantastique, du cinéma, des jeux et jouets.

Décorations, animations, ateliers, cosplay, dédicaces et stands proposeront ces thèmes.

Il y aura pour la 1ère fois dans l’Orne la présence de 2 invités incroyables

* Thomas Bouveret, l’illustrateur des Mystérieuses Citées d’Or et du Guide Manga.

Dédicace puis Atelier dessin avec Thomas Samedi de 16h à 17h et Dimanche de 10h30 à 11h30 et de 15h à 16h

* Nayéli Forest, comédienne de doublage et de théâtre, c’est la voix de nombreux personnages manga (dans Haikyu, Détective Conan, Bleach, Hunter x hunter, School rumble, One Pice, Soul eater, …)

Samedi Atelier Doublage de 14h à 14h30 puis dédicace et Dimanche dédicace dès 11h puis atelier Doublage à 14h.

Dimanche à 17h, Cosplay, défilé et photos.

Dans la salle, nous aurons un restaurant afin de pouvoir manger sur place avec boisson.

3€ l’entrée, dont 0.50€ seront reversés à l’Association Edelweiss de l’Hôpital d’Alençon afin de les remercier et d’encourager leurs actions bienveillantes auprès des patients lors de leur passage pour leur traitement chimio et autres.

Dimanche matin de 10h à 10h30, l’association Universoalyne offre un petit déjeuner.

Samedi ouverture de 13h à 19h

Dimanche ouverture de 10h à 18h .

Rue de Domfront Rives d’Andaine 61140 Orne Normandie +33 6 11 19 40 12 universoalyne@gmail.com

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English : Draco & neko à la chapelle d’andaine, salon manga fantastique cinéma jeux jouets

L’événement Draco & neko à la chapelle d’andaine, salon manga fantastique cinéma jeux jouets Rives d’Andaine a été mis à jour le 2026-07-18 par Flers agglo