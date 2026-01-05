Draco & neko, salon manga fantastique salle des fêtes Bellou-en-Houlme
Draco & neko, salon manga fantastique
salle des fêtes 2 Pl. de Wehretal Bellou-en-Houlme Orne
Samedi 2026-03-07 10:00:00
2026-03-08 18:00:00
2026-03-07
Salon Manga Fantastique dans l’Orne
De 10h à 18h les deux jours !
Pour cette 3ème édition nous aurons l’honneur d’invité Arthur Pestel (acteur de doublage) et Ash cosplay (cosplayeuse de l’Orne). Dédicaces, conférences.
Des jeux, animations, cosplay seront proposés dans le week-end.
Une exposition d’une grande collection de jouets et peluches Winnie l’ourson et clowns.
Des stands de mangas, fantastiques, SF, geek, goodies, figurines, t-shirts, bonbons, bijoux, bougies, attrapes rêves, et autres goodies.
De nombreux lots à gagner, et une tombola 100% gagnante proposée par l’association organisatrice du salon.
Une buvette
Grand parking devant la salle, accès PMR.
Demander info à universoalyne@gmail.com .
salle des fêtes 2 Pl. de Wehretal Bellou-en-Houlme 61220 Orne Normandie +33 6 11 19 40 12 universoalyne@gmail.com
