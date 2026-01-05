Draco & neko, salon manga fantastique salle des fêtes Bellou-en-Houlme

Draco & neko, salon manga fantastique

salle des fêtes 2 Pl. de Wehretal Bellou-en-Houlme Orne

Tarif : – –

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

2026-03-07

Salon Manga Fantastique dans l’Orne

De 10h à 18h les deux jours !

Pour cette 3ème édition nous aurons l’honneur d’invité Arthur Pestel (acteur de doublage) et Ash cosplay (cosplayeuse de l’Orne). Dédicaces, conférences.

Des jeux, animations, cosplay seront proposés dans le week-end.

Une exposition d’une grande collection de jouets et peluches Winnie l’ourson et clowns.

Des stands de mangas, fantastiques, SF, geek, goodies, figurines, t-shirts, bonbons, bijoux, bougies, attrapes rêves, et autres goodies.

De nombreux lots à gagner, et une tombola 100% gagnante proposée par l’association organisatrice du salon.

Une buvette

Grand parking devant la salle, accès PMR.

Demander info à universoalyne@gmail.com .

universoalyne@gmail.com

