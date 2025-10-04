Draco & neko salon manga fantastique d’automne Les Monts d’Andaine
La Sauvagère Les Monts d'Andaine Orne
Samedi 2025-10-04 10:00:00
2025-10-05 18:00:00
2025-10-04
Le Salon manga fantastique d’automne revient pour une seconde édition
Nos 3 Invités Ash cosplayeuse normande fera une conférence sur le cosplay et sera à son stand avec ses costumes et son book. Loiki Nihon mangaka français de Paris fera découvrir son manga O.S.E et fera des conférences, dédicaces et animera avec son jeu de plateau. Sbulu mangaka français de Nice fera découvrir son manga Red Smile et fera des dédicaces.
Jeux et animations prédictions de la sorcière, chasse aux sylballs, quizz et jeux. Nombreux lots à gagner.
Stands manga, geek, steampunk, fantastique, SF, créateurs et artisans
Buvette de l’association boisson soft, sandwich, gâteaux et crêpes
3€ l’entrée
gratuit pour les cosplayeurs, gratuit pour la 5ème entre payante, et gratuit pour les enfants de de 6 ans .
La Sauvagère Les Monts d’Andaine 61600 Orne Normandie +33 6 11 19 40 12 universoalyne@gmail.com
