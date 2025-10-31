Dracula Limoges

Dracula Limoges vendredi 31 octobre 2025.

Dracula

10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 16:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Le Quatuor de Limoges vous invite à une expérience sensorielle unique pour Halloween

La musique envoûtante de Philip Glass, écrite pour accompagner le film culte de Tod Browning Dracula (1931, en noir et blanc, terrifiant à souhait). Spectacle immersif images spécialement créées pour le spectacle, jeux de lumières, ombres, sons… et même des parfums pour plonger dans l’histoire. Le tout dans un cadre exceptionnel l’Espace Noriac, ancienne abbaye, pour une atmosphère à couper le souffle. Venez en costume si vous l’osez.

Information et réservation par téléphone, par mail et site web (en lien). .

10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 38 66 86 quatuordeliomges@gmail.com

English : Dracula

German : Dracula

Italiano :

Espanol : Dracula

