Dracula Limoges

Dracula
10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Le Quatuor de Limoges vous invite à une expérience sensorielle unique pour Halloween
La musique envoûtante de Philip Glass, écrite pour accompagner le film culte de Tod Browning Dracula (1931, en noir et blanc, terrifiant à souhait). Spectacle immersif images spécialement créées pour le spectacle, jeux de lumières, ombres, sons… et même des parfums pour plonger dans l’histoire. Le tout dans un cadre exceptionnel l’Espace Noriac, ancienne abbaye, pour une atmosphère à couper le souffle. Venez en costume si vous l’osez.
10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 38 66 86 quatuordeliomges@gmail.com
