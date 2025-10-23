Dracula Lucy’s Dream La Scène du Louvre-Lens Lens

Dracula Lucy’s Dream La Scène du Louvre-Lens

99 rue Paul Bert Lens Pas-de-Calais

2025-10-23

Un voyage entre rêve et cauchemar vous attend avec Dracula Lucy’s Dream, une expérience théâtrale aussi troublante que fascinante.

Dracula Lucy’s Dream plonge le spectateur dans un univers où la frontière entre réalité et illusion s’efface. Inspiré de l’univers gothique du célèbre vampire, ce spectacle interroge notre perception du réel et notre besoin de croire en l’inexplicable. À travers une mise en scène immersive et une narration envoûtante, il explore les mystères de l’invisible, les limites de la science et la puissance de l’imaginaire. .

99 rue Paul Bert Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 18 62 62

English :

A journey between dream and nightmare awaits you with Dracula? Lucy?s Dream, a theatrical experience as disturbing as it is fascinating.

German :

Eine Reise zwischen Traum und Albtraum erwartet Sie mit Dracula? Lucy?s Dream, ein Theatererlebnis, das ebenso verstörend wie faszinierend ist.

Italiano :

Un viaggio tra sogno e incubo vi aspetta con Dracula? Lucy’s Dream, un’esperienza teatrale tanto inquietante quanto affascinante.

Espanol :

Un viaje entre el sueño y la pesadilla le espera con Drácula? El sueño de Lucy, una experiencia teatral tan inquietante como fascinante.

