Dracula Rothau

Dracula Rothau vendredi 26 septembre 2025.

Dracula

rue des déportés Rothau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-26 14:30:00

fin : 2025-09-26 16:45:00

Date(s) :

2025-09-26

Interdit 12 ans

Au XVe siècle, le Prince Vladimir renie Dieu après la perte brutale et cruelle de son épouse. Il hérite alors d’une malédiction la vie éternelle. Il devient Dracula. Condamné à errer à travers les siècles, il n’aura plus qu’un seul espoir celui de retrouver son amour perdu. .

rue des déportés Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 09 49 xx000210@estvideo.fr

