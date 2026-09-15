DRACULA ESPACE ROGUET Toulouse
vendredi 16 octobre 2026 · ESPACE ROGUET · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
DRACULA
ESPACE ROGUET 9 Rue de Gascogne Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16 21:30:00
Date(s) :
2026-10-16
Spectacle présenté en partenariat avec la Médiathèque départementale de la Haute-Garonne.
Le travail des z’OMNI démarre par un voyage littéraire, appréhender un auteur et revisiter un classique à travers le vaste champ du théâtre musical.
Usant de ruptures et de contrastes, cherchant toujours le décalage, quand Les z’OMNI s’emparent d’un texte, elles donnent accès aux profondeurs et aux mystères d’un récit. Actrices et chanteuses, elles développent autant la polyphonie et la chanson poétique que le paysage sonore et l’improvisation vocale.
Le spectacle commence …. Et le délire musico-théâtral surgit.
Bon à savoir :
– Les représentations sont gratuites et sans réservation dans la limite des places disponibles.
Rendez-vous sur culture.haute-garonne.fr pour découvrir toute la programmation. .
ESPACE ROGUET 9 Rue de Gascogne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 45 58 30 contact.dav@cd31.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A performance presented in partnership with the Haute-Garonne Departmental Media Library.
L’événement DRACULA Toulouse a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Visite Exposition IVRESSE, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 15 septembre 2026
- Les Ratés de la science, Médiathèque José Cabanis, Toulouse 15 septembre 2026
- PIERRE LAURENT AIMARD (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse 15 septembre 2026
- Les bibliothécaire racontent, Médiathèque des Izards, Toulouse 16 septembre 2026
- Contes dans le parc, Médiathèque Serveyrolles, Toulouse 16 septembre 2026