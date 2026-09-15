DRACULA ESPACE ROGUET Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

DRACULA

ESPACE ROGUET 9 Rue de Gascogne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16 21:30:00

Date(s) :

2026-10-16

Spectacle présenté en partenariat avec la Médiathèque départementale de la Haute-Garonne.

Le travail des z’OMNI démarre par un voyage littéraire, appréhender un auteur et revisiter un classique à travers le vaste champ du théâtre musical.

Usant de ruptures et de contrastes, cherchant toujours le décalage, quand Les z’OMNI s’emparent d’un texte, elles donnent accès aux profondeurs et aux mystères d’un récit. Actrices et chanteuses, elles développent autant la polyphonie et la chanson poétique que le paysage sonore et l’improvisation vocale.

Le spectacle commence …. Et le délire musico-théâtral surgit.

Bon à savoir :

– Les représentations sont gratuites et sans réservation dans la limite des places disponibles.

Rendez-vous sur culture.haute-garonne.fr pour découvrir toute la programmation. .

ESPACE ROGUET 9 Rue de Gascogne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 45 58 30 contact.dav@cd31.fr

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English :

A performance presented in partnership with the Haute-Garonne Departmental Media Library.

L’événement DRACULA Toulouse a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE