Draft Altered Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon

Draft Altered Bar Chifoumi

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Un tapis à gagner + boosters.

Sur inscription.

16€ par personne. .

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr

English :

A carpet to win + boosters.

