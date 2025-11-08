Drag·Maa – par House of Drama Magmaa Food Hall Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-08 19:30 –

Gratuit : non 8 € / 10 € la soirée 8 € / 10 € la soirée BIlletterie pour le 7 novembre 2025 : helloasso.com/associations/house-of-drama/evenements/drag-maa-7

Les 6e et 7e éditions de Drag·Maa illuminent le Magmaa avec la présence exceptionnelle de Nicky Doll ! La scène drag nantaise s’apprête à vibrer une nouvelle fois avec Drag·Maa, la soirée incontournable organisée par le collectif House of Drama en collaboration avec Magmaa. Magmaa Food Hall accueillera 2 soirées extraordinaires qui réuniront performances drag explosives, lipsync battle, tombola, stand de tatouage, de nail art et pleins de surprises ! Drag-Maa #7 – vendredi 7 novembre 2025 à partir de 19h30 :Sur scène :Véro (Nantes, HOD)Hego Scorpion (Paris)Velma Velour (Paris)Elips (Bordeaux)Et surprise, notre Reine enchaîne deux dates avec nous… Nicky Doll ! Drag-Maa #6 – samedi 8 novembre 2025 à partir de 19h30 – COMPLET :Sur scène :Ladorée (Nantes, HOD)Uta Valentine (Paris)Rico Loscopia (Lyon)Freya Kor (Bordeaux)Lysie Day (Nantes)Et surprise , notre Reine à toustes Nicky Doll !

Magmaa Food Hall Île de Nantes Nantes 44200

https://www.helloasso.com/associations/house-of-drama/evenements/drag-maa-7