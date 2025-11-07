Drag·Maa – par House of Drama Magmaa Food Hall Nantes

Drag·Maa – par House of Drama Magmaa Food Hall Nantes vendredi 7 novembre 2025.

Drag·Maa – par House of Drama 7 et 8 novembre Magmaa Food Hall Loire-Atlantique

8 € / 10 € la soirée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T19:30:00 – 2025-11-07T23:00:00

Fin : 2025-11-08T19:30:00 – 2025-11-08T23:00:00

Les 6e et 7e éditions de Drag·Maa illuminent le Magmaa avec la présence exceptionnelle de Nicky Doll !

La scène drag nantaise s’apprête à vibrer une nouvelle fois avec Drag·Maa, la soirée incontournable organisée par le collectif House of Drama en collaboration avec Magmaa.

Magmaa Food Hall accueillera 2 soirées extraordinaires qui réuniront performances drag explosives, lipsync battle, tombola, stand de tatouage, de nail art et pleins de surprises !

Drag-Maa #7 – vendredi 7 novembre 2025 à partir de 19h30 :

Sur scène :

Véro (Nantes, HOD)

Hego Scorpion (Paris)

Velma Velour (Paris)

Elips (Bordeaux)

Et surprise, notre Reine enchaîne deux dates avec nous… Nicky Doll !

Drag-Maa #6 – samedi 8 novembre 2025 à partir de 19h30 – COMPLET :

Sur scène :

Ladorée (Nantes, HOD)

Uta Valentine (Paris)

Rico Loscopia (Lyon)

Freya Kor (Bordeaux)

Lysie Day (Nantes)

Et surprise , notre Reine à toustes Nicky Doll !

Magmaa Food Hall 15 rue la Nouë Bras de Fer, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/house-of-drama/evenements/drag-maa-7 »}]

6e et 7e éditions de Drag·Maa