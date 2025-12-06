Drag 2 Mars Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Drag 2 Mars

Samedi 6 décembre 2025 de 19h30 à 3h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

Début : 2025-12-06 19:30:00

fin : 2025-12-06 03:00:00

2025-12-06

Pour cette soirée caritative hors normes, tous les fonds récoltés seront reversés au Sidaction pour la recherche contre le VIH.

Votre rendez-vous incontournable de la Pride Marseille, hosté par Anzar Anzar et Stevie Rosebush, revient à l’Espace Julien !









Au menu un show titanesque avec (non pas 30 comme les années précédentes, mais) 43 artistes drag* qui font vibrer la scène marseillaise ! Vous aurez droit à 21 performances LÉ-GEN-DAI-RES de ces fines fleurs du drag marseillais qui vont performer bénévolement en duos/trios pour le Sidragtion, le tout ponctué des DJ sets électrisants de Santya ! Et pour finir en beauté, c’est @barbytchh et son DJ set bien pêchu qui feront gronder les murs de l’Espace Ju !









19h30 ouverture des portes

20h30 début des shows (en 3 actes, DJ sets de Santya pendant les entractes)

Minuit-03h DJ set par Barbytch









* Adina Karatcha, Anzar Anzar, Aria Jhons, Ash, Bettie Bitch, Blou, Clara Mydia, Claudia La Poupée Barbue, Cristale de Troie, Daffodilia Burn, Don Giovanna, Emmanuel.le Splaining, Emmanuelle Béante, Endless Mayhem, Fifi du Calvaire, Gino Vagino, Godzula, Gui, Hyacinthe, José Mové, Lacy Gall, Madame Douillette, Madame Victor, Maria Chichi Patenlair, Marilyn Monvier, Mars Red Love, Mary Rose Cheddar, Melania, Miss Chiwa, Miss Martini, Nicky La Merguez, Novembre, Patti Laboule, Ruby Lub, Rudy Wurst, Saint Phalle, Scott Von Teufel, Stevie Rosebush, Suze Tonic, Thyrse, Vanessa Chardonnay, Vesper, Zephyra











L’ensemble des artistes se produira bénévolement ce n’est pas un simple ticket d’entrée que vous prenez mais bien un don qui sera reversé au Sidaction.









Nous vous proposons 3 tarifs-dons pour la soirée ils vous donnent accès à la même soirée, ce sera simplement le montant de votre participation-don au Sidaction qui changera.

L’an dernier, nous avons pu faire une donation de + de 5500€ au Sidaction grâce à la générosité de tous-tes ! .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

All proceeds from this extraordinary charity evening will go to Sidaction for HIV research.

German :

Bei dieser außergewöhnlichen Wohltätigkeitsveranstaltung gehen alle eingenommenen Gelder an Sidaction für die HIV-Forschung.

Italiano :

Tutti i proventi di questa straordinaria serata di beneficenza saranno devoluti a Sidaction per la ricerca sull’HIV.

Espanol :

Toda la recaudación de esta extraordinaria velada benéfica se destinará a Sidaction para la investigación del VIH.

