DRAG INVASION 2EME ANNIVERSAIRE AVEC ENVY PERU DOCK B PANTIN Pantin

Drag Invasion fête ses 2 ans ✨

Le jeudi 26 mars, on célèbre l’anniversaire de Drag Invasion au Dock B (Pantin) avec une soirée exceptionnelle menée par Envy Peru (Drag Race Holland).

Au programme : drag show, chant live, pole dance et DJ sets pour une nuit placée sous le signe du spectacle et de la fête.

Avec :

Magnetica, : releve de Drag Race France All stars / Franco Bolivienne

Quetzal votre drag franco mexicaine favorite .

La Castafion, Valtesse

Révélations drag : Paam & Willow, La Favorite, Ilapuss

DJ sets : Momzitoooo & DJ Simon Boccanegra

Eurodance – Hyperpop – 00’s

Dock B – Pantin

⏰ 19h30 — 01h00

️ Billetterie : Shotgun

Notre lieu se veut inclusif et bienveillant, nous ne tolérons aucune forme de discrimination

Nous vous invitons à signaler à notre staff tout comportement inapproprié lors d’une soirée

Envy Peru

https://www.instagram.com/missenvyperu/

Quetzal

https://www.instagram.com/laa.quetzal/

Magnetica

Drag Invasion fête ses 2 ans ✨



Le jeudi 26 mars, on célèbre l’anniversaire de Drag Invasion au Dock B (Pantin) avec une soirée exceptionnelle menée par Envy Peru (Drag Race Holland)

Le jeudi 26 mars 2026

de 20h00 à 00h30

payant REGULAR : 13 EUR

EARLY : 10 EUR

MEET AND GREET : 20 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-26T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-26T01:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-26T20:00:00+02:00_2026-03-26T00:30:00+02:00

DOCK B PANTIN 1 Place de la Pointe 93500 Pantin

https://www.instagram.com/drag.invasion.fr/ https://www.facebook.com/people/Drag-Invasion-France/61550057999081/ https://www.facebook.com/people/Drag-Invasion-France/61550057999081/



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