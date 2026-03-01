DRAG INVASION 2EME ANNIVERSAIRE AVEC ENVY PERU DOCK B PANTIN Pantin
DRAG INVASION 2EME ANNIVERSAIRE AVEC ENVY PERU DOCK B PANTIN Pantin jeudi 26 mars 2026.
Drag Invasion fête ses 2 ans ✨
Le jeudi 26 mars, on célèbre l’anniversaire de Drag Invasion au Dock B (Pantin) avec une soirée exceptionnelle menée par Envy Peru (Drag Race Holland).
Au programme : drag show, chant live, pole dance et DJ sets pour une nuit placée sous le signe du spectacle et de la fête.
Avec :
Magnetica, : releve de Drag Race France All stars / Franco Bolivienne
Quetzal votre drag franco mexicaine favorite .
La Castafion, Valtesse
Révélations drag : Paam & Willow, La Favorite, Ilapuss
DJ sets : Momzitoooo & DJ Simon Boccanegra
Eurodance – Hyperpop – 00’s
Dock B – Pantin
⏰ 19h30 — 01h00
️ Billetterie : Shotgun
Notre lieu se veut inclusif et bienveillant, nous ne tolérons aucune forme de discrimination
Nous vous invitons à signaler à notre staff tout comportement inapproprié lors d’une soirée
Envy Peru
https://www.instagram.com/missenvyperu/
Quetzal
https://www.instagram.com/laa.quetzal/
Magnetica
Drag Invasion fête ses 2 ans ✨
Le jeudi 26 mars, on célèbre l’anniversaire de Drag Invasion au Dock B (Pantin) avec une soirée exceptionnelle menée par Envy Peru (Drag Race Holland)
Le jeudi 26 mars 2026
de 20h00 à 00h30
payant REGULAR : 13 EUR
EARLY : 10 EUR
MEET AND GREET : 20 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-26T21:00:00+01:00
fin : 2026-03-26T01:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-26T20:00:00+02:00_2026-03-26T00:30:00+02:00
DOCK B PANTIN 1 Place de la Pointe 93500 Pantin
https://www.instagram.com/drag.invasion.fr/ https://www.facebook.com/people/Drag-Invasion-France/61550057999081/ https://www.facebook.com/people/Drag-Invasion-France/61550057999081/
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