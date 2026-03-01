DRAG INVASION – 2ND ANNIVERSARY

Le jeudi 26 mars, Drag Invasion célèbre son 2e anniversaire au Dock B à Pantin pour une nuit spectaculaire mêlant drag show, chant live, pole dance et DJ set.Pour cette édition spéciale, nous avons l’honneur d’accueillir Envy Peru, gagnante de Drag Race Holland,Magnetica dépuis Drag Race France All stars

La scène réunira également une line-up explosive avec :

La Castafiom, Valtesse, Quetzal, Révélations Drag, Paam & Willow, La Favorite, Ilapuss.

La soirée continuera sur le dancefloor avec un DJ set de Momzit0000 et DJ Simon Boccanegra, pour une ambiance Eurodance, Hyperpop et années 2000 jusqu’au bout de la nuit.Préparez-vous pour une nuit de célébration, de performances iconiques et d’énergie queer.

Dock B – 1 Place de la Pointe, Pantin

Le show drag international de l’année débarque à Paris !

Prépare-toi à une soirée explosive mêlant glamour, performances spectaculaires et fiesta latino queer avec LATINAS INVASION.

Le jeudi 26 mars 2026

de 19h00 à 00h30

payant

Places des 10€ et 20€

Public jeunes et adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 65 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-26T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-26T01:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-26T19:00:00+02:00_2026-03-26T00:30:00+02:00

Dock B 1 Rue Pont de Pierre 93500 PANTIN

https://fb.me/e/4TGmIYI3C draginvasionparis@gmail.com https://www.facebook.com/events/2426880617828039 https://www.facebook.com/events/2426880617828039



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