Le show drag international de l’année débarque à Paris !

Prépare-toi à une soirée explosive mêlant glamour, performances spectaculaires et fiesta latino queer

Headliner : MANILA LUZON

Icône de RuPaul’s Drag Race (Saison 3 & All Stars 1 & 4)

accompagnée d’un line-up royal : Pitita, Quetzal, Miroslav Toi Les Mains, Kitty Space, AZV Sheffield, Evgenia, Vulvisova, Sarah Logan… et bien d’autres surprises

Drag Show + DJ Set

Ambiance garantie entre reggaeton, perreo, latin core & more — un mix caliente pour danser jusqu’à 2h du matin !

Dock B – 1 Rue Pont de Pierre, 93500 Pantin

️ Événement sponsorisé par WOW Presents Plus * INVASIONFR * Reduction abonnement annuel

Le vendredi 14 novembre 2025

de 19h00 à 02h00

payant

Places des 10€ et 30€

Public jeunes et adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 65 ans.

Dock B 1 Rue Pont de Pierre 93500 PANTIN

https://fb.me/e/4TGmIYI3C quetzaldrag@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=61550057999081 https://www.facebook.com/profile.php?id=61550057999081