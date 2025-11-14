Drag Invasion – Global Edition avec Manila Luzon Dock B PANTIN
Drag Invasion – Global Edition avec Manila Luzon Dock B PANTIN vendredi 14 novembre 2025.
Le show drag international de l’année débarque à Paris !
Prépare-toi à une soirée explosive mêlant glamour, performances spectaculaires et fiesta latino queer
Headliner : MANILA LUZON
Icône de RuPaul’s Drag Race (Saison 3 & All Stars 1 & 4)
accompagnée d’un line-up royal : Pitita, Quetzal, Miroslav Toi Les Mains, Kitty Space, AZV Sheffield, Evgenia, Vulvisova, Sarah Logan… et bien d’autres surprises
Drag Show + DJ Set
Ambiance garantie entre reggaeton, perreo, latin core & more — un mix caliente pour danser jusqu’à 2h du matin !
Dock B – 1 Rue Pont de Pierre, 93500 Pantin
️ Événement sponsorisé par WOW Presents Plus * INVASIONFR * Reduction abonnement annuel
Le vendredi 14 novembre 2025
de 19h00 à 02h00
payant
Places des 10€ et 30€
Public jeunes et adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 65 ans.
Dock B 1 Rue Pont de Pierre 93500 PANTIN
https://fb.me/e/4TGmIYI3C quetzaldrag@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=61550057999081 https://www.facebook.com/profile.php?id=61550057999081