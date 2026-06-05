DRAG OF THE DEAD LE BASCALA Bruguières

Bruguières

DRAG OF THE DEAD

LE BASCALA 12 Rue de la Briqueterie Bruguières Haute-Garonne

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 20:30:00

fin : 2026-10-31 21:45:00

Date(s) :

2026-10-31

Prenez place pour assister à un spectacle au sens large du terme ! Alliant humour, danse, chant et performance drag queen, cette pièce va vous plaire !

A Los Angeles, l’enregistrement de la nouvelle saison de l’émission télé Ru Paul’s Drag Race est bientôt terminé. L’avant dernier épisode confronte les quatre candidates restantes

Kiki, Laquisha, Scandal et Vagina. Alors que deux candidates s’affrontent dans un lipsync pour savoir laquelle ira en finale, le studio subit une attaque de zombies. Une course poursuite se lance entre les zombies et le top four de nos drags queens. Elles vont devoir user de leur talent, de leurs talons et de leur art de drag pour survivre !

Une comédie qui aborde des sujets d’actualité La différence, l’homophobie, l’écologie, une réflexion sur l’humanité. 22 .

LE BASCALA 12 Rue de la Briqueterie Bruguières 31150 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take your seat for a show in the broadest sense of the word! Combining humor, dance, song and drag queen performance, this show is sure to please!

L’événement DRAG OF THE DEAD Bruguières a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE