Drag Race France Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon jeudi 17 juillet 2025.

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 50 EUR

19:00:00

2025-07-17

Diffusion du 2eme épisode de la nouvelle saison de Drag Race France

Animé par Divana

Entrée libre

Consommation sur place .

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 09 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com

English :

Episode 2 of the new season of Drag Race France airs

German :

Ausstrahlung der zweiten Episode der neuen Saison von Drag Race France

Italiano :

Trasmissione del 2° episodio della nuova stagione di Drag Race France

Espanol :

Emisión del 2º episodio de la nueva temporada de Drag Race Francia

L’événement Drag Race France Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-07-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis