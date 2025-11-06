Drag Race France Live All Stars : le royal tour 2025 Accor Arena Paris

Drag Race France Live All Stars : le royal tour 2025 Accor Arena Paris jeudi 6 novembre 2025.

Pour cette édition ALL STARS exceptionnelle, les plus grandes stars du drag français reviennent dans un show inédit et spectaculaire : Elips, Kam Hugh, La Big Bertha, Magnetica, Mami Watta, Misty Phoenix, Moon, Piche, Punani, Soa de Muse et bien sûr la Reine des reines Nicky Doll !

Écrit par Raphaël Cioffi et mis en scène par le duo le plus convoité & créatif du moment : Savary & Zaffuto, préparez-vous à une soirée absolument LÉ-GEN-DAIRE !

Le jeudi 06 novembre 2025

Accor Arena 8 Boulevard de Bercy 75012 Paris