DRAG RACE FRANCE LIVE ALL STARS « ROYAL TOUR 2025 » Montpellier

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

Tarif : 39 – 39 – 99 EUR

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-02

2025-10-02

LE show à ne pas manquer !

Pour cette édition ALL STARS exceptionnelle, les plus grandes stars du drag français reviennent dans un show inédit spectaculaire !

Avec des nouvelles salles à la hauteur de l’évènement, le ROYAL TOUR s’annonce déjà comme la plus grosse tournée drag de tous les temps.

Préparez-vous pour une soirée absolument LÉ-GEN-DAIRE !

Réservation place pmr

billetterie@village42productions.fr .

English :

THE show not to be missed!

For this exceptional ALL STARS edition, France’s biggest drag stars return in a spectacular new show!

German :

DIE Show, die man nicht verpassen darf!

Für diese außergewöhnliche ALL STARS-Ausgabe kehren die größten Stars der französischen Drag-Szene in einer spektakulären neuen Show zurück!

Italiano :

Lo spettacolo da non perdere!

Per questa eccezionale edizione ALL STARS, le più grandi stelle della drag francese tornano in un nuovo spettacolare show!

Espanol :

¡EL espectáculo que no querrá perderse!

Para esta excepcional edición ALL STARS, las mayores estrellas del drag francés están de vuelta en un nuevo y espectacular show

