DRAG RACE FRANCE LIVE ALL STARS « ROYAL TOUR 2025 » Montpellier
DRAG RACE FRANCE LIVE ALL STARS « ROYAL TOUR 2025 » Montpellier jeudi 2 octobre 2025.
DRAG RACE FRANCE LIVE ALL STARS « ROYAL TOUR 2025 »
2733 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault
Tarif : 39 – 39 – 99 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-10-02
LE show à ne pas manquer !
Pour cette édition ALL STARS exceptionnelle, les plus grandes stars du drag français reviennent dans un show inédit spectaculaire !
LE show à ne pas manquer !
Pour cette édition ALL STARS exceptionnelle, les plus grandes stars du drag français reviennent dans un show inédit spectaculaire !
Avec des nouvelles salles à la hauteur de l’évènement, le ROYAL TOUR s’annonce déjà comme la plus grosse tournée drag de tous les temps.
Préparez-vous pour une soirée absolument LÉ-GEN-DAIRE !
Réservation place pmr
billetterie@village42productions.fr .
2733 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
THE show not to be missed!
For this exceptional ALL STARS edition, France’s biggest drag stars return in a spectacular new show!
German :
DIE Show, die man nicht verpassen darf!
Für diese außergewöhnliche ALL STARS-Ausgabe kehren die größten Stars der französischen Drag-Szene in einer spektakulären neuen Show zurück!
Italiano :
Lo spettacolo da non perdere!
Per questa eccezionale edizione ALL STARS, le più grandi stelle della drag francese tornano in un nuovo spettacolare show!
Espanol :
¡EL espectáculo que no querrá perderse!
Para esta excepcional edición ALL STARS, las mayores estrellas del drag francés están de vuelta en un nuevo y espectacular show
L’événement DRAG RACE FRANCE LIVE ALL STARS « ROYAL TOUR 2025 » Montpellier a été mis à jour le 2025-09-15 par 34 OT MONTPELLIER