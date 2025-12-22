Drag Race France Live Le LAPS – Parc des Expos de la Beaujoire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-06 20:00 –

Gratuit : non 39 € à 79 € 39 € à 79 € Billetteries : https://lacite-nantes.fr/evenement/drag-race-france-live-saison-4.htmlhttps://www.ospectacles.fr/date/drag-race-france-live/06-11-2026 Tout public

Drag Race France Live revient pour la saison 4 ! Nouvelles reines, nouveau show ! Drag Race France Live présente en tournée une déclinaison Live de l’émission de téléréalité française Drag Race France.Inspirée du mythique concours de RuPaul, Drag Race France Live propulse les talents français sous les projecteurs.À travers les performances scéniques lives, les reines revisitent contes et légendes préférés à travers des performances époustouflantes. Lipsyncs iconiques, chorégraphies spectaculaires, séquences drôles et émouvantes, perruques extravagantes et même un déluge de paillettes !

Le LAPS – Parc des Expos de la Beaujoire Nantes 44300



