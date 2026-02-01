Drag Show au Café Breton ! Port de plaisance Perros-Guirec

Drag Show au Café Breton !

Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 20:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Le mois de l’amour, du love et des petits cœurs au Café Breton !

Voici notre programme pour le mois de février 2026, de quoi faire plaisir à tout le monde comme à son habitude

Des concerts , Comedy club, théâtre d’impro, session irlandaise, drag show…

Une Sans-Valentin qui va changer les codes et des DJ pour faire la fiesta !

Le jeudi 12 février, rendez-vous pour le Drag Show à 20h30 .

Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

