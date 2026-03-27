Drag Show Lifestore Minuit Deux Mâcon

Drag Show

Lifestore Minuit Deux 12 Rue Lamartine Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-17 23:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Elles arrivent, elles brillent, elles renversent tout sur leur passage !

La Vegas Familly fait son SHOW.

En famille, entre amis, en duo, en date avec ton crush… ou même en solo, viens te détendre après la semaine !

?? Boissons ?? Restauration sur place

?? Entrée libre sous condition de réservation??

?? Sublime illustration by @huguette_________ .

Lifestore Minuit Deux 12 Rue Lamartine Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 87 70 61 26 lifestore@minuitdeux.com

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English : Drag Show

L’événement Drag Show Mâcon a été mis à jour le 2026-03-27 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)