Drag Show Lifestore Minuit Deux Mâcon
Drag Show Lifestore Minuit Deux Mâcon vendredi 17 avril 2026.
Drag Show
Lifestore Minuit Deux 12 Rue Lamartine Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17 23:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Elles arrivent, elles brillent, elles renversent tout sur leur passage !
La Vegas Familly fait son SHOW.
En famille, entre amis, en duo, en date avec ton crush… ou même en solo, viens te détendre après la semaine !
?? Boissons ?? Restauration sur place
?? Entrée libre sous condition de réservation??
?? Sublime illustration by @huguette_________ .
Lifestore Minuit Deux 12 Rue Lamartine Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 87 70 61 26 lifestore@minuitdeux.com
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English : Drag Show
L’événement Drag Show Mâcon a été mis à jour le 2026-03-27 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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