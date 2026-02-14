Drag Show, Salle des Fêtes de Fives, Lille

Drag Show Samedi 7 mars, 20h00 Salle des Fêtes de Fives Nord

Sur réservation

Un drag show pour toutes et tous, une construction de tableaux qui racontent l’essence du drag, sous la forme d’un cabaret : liberté, lutte, création collective.

Le drag n’est pas seulement fait de lipsyncs et de paillettes, c’est aussi un art qui prend racine au cœur des luttes LGBTQIA+, et revendique le droit à exister en dehors de la norme.

Un cri de joie et de colère pour faire (re)découvrir ce qu’est le drag par essence !

Avec : Nixe Amère, Maudit Grabuge, Scrap Boo King, Eya Lotus, Lavanda.

Salle des Fêtes de Fives 91 rue de Lannoy, 59800 lille Lille 59370 Fives Nord Hauts-de-France 0320331126 https://www.facebook.com/salledesfetesfives;https://www.facebook.com/balsafives/ [{« type »: « link », « value »: « https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/step1/11722/96666 »}] La Salle des fêtes de Fives est une salle de spectacle construite en 1928 dans le quartier de Lille-Fives. Elle a été inscrite au titre des monuments historiques en avril 2000.

Ce site est desservi par la station de métro Fives.

Au début des années 1920, la municipalité de Lille fait l’acquisition d’une propriété appartenant à la famille Barrois dans le quartier de Fives. Elle comprend un petit château et un parc sur lequel. Dans une délibération du 29 avril 1925, le conseil municipal décide d’implanter une salle des fêtes. L’édifice est inauguré le 14 juillet 1926 par le maire de Lille, Roger Salengro.

Désaffectée en 1997 pour des raisons de sécurité, elle est totalement réhabilitée entre 2002 et 2003 par la Ville de Lille, dans le cadre de la préparation des évènements de Lille 2004 (capitale européenne de la culture). Gérée par la direction générale de la Culture de la ville, la salle rénovée accueille désormais de nombreux événements, bals mais aussi représentations théâtrales, festivals de musique, de danse, expositions..

Le théâtre Massenet et la Salle des Fêtes de Fives vous invitent à un drag show unique sous la forme d’un cabaret, célébrant l’art et l’essence du drag au-delà des paillettes !

© Jo Superffrey