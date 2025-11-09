DRAGA – BONJOUR MINUIT Saint-Brieuc

DRAGA Début : 2025-11-09 à 18:00. Tarif : – euros.

BONJOUR MINUIT – DRAGA Le 09 novembre 2025Ouverture des portes 18:30Figure fondatrice du féminisme radical, la philosophe et romancière Monique Wittig a signé Les Guérillères en 1969 : c’est dans ce roman-manifeste que Draga a pioché les textes de son premier album tout juste sorti. Le supergroupe – Lucie Antunes, Anna Mouglalis, P.R2B, Théodora Delilez et Narumi Herisson – en livre une version flamboyante et protéiforme.Ouverture des portes à 18h00, début de la représentation à 18h30.

BONJOUR MINUIT PLACE NINA SIMONE 22000 Saint-Brieuc 22