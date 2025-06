Dragon Boat Festival – Aix-les-Bains 27 juin 2025 07:00

Savoie

Dragon Boat Festival Aix-les-Bains Savoie

Du 27 au 29 Juin 2025, rendez-vous sur la plage d’Aqualac, à Aix-les-Bains, pour faire résonner l’esprit Dragon Boat sur les terres aixoises!

Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 88 68 00

English :

From June 27 to 29, 2025, meet us on the Aqualac beach in Aix-les-Bains to let the Dragon Boat spirit resonate in the Aix countryside!

German :

Vom 27. bis 29. Juni 2025 werden wir uns am Strand von Aqualac in Aix-les-Bains treffen, um den Geist des Dragon Boat in Aix-les-Bains wieder aufleben zu lassen!

Italiano :

Dal 27 al 29 giugno 2025, incontratevi sulla spiaggia Aqualac di Aix-les-Bains e fate risuonare lo spirito del Dragon Boat ad Aix!

Espanol :

Del 27 al 29 de junio de 2025, reúnase en la playa Aqualac de Aix-les-Bains y ¡deje que el espíritu del Dragon Boat resuene en Aix!

