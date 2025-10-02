DRAGON JUICE Carré Sam Boulogne-sur-Mer

DRAGON JUICE Carré Sam Boulogne-sur-Mer jeudi 2 octobre 2025.

DRAGON JUICE Jeudi 2 octobre, 19h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Tarif plein 5€ / Tarif réduit 4€ – Apéritif & tapas offerts – Assis / placement libre – À partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-02T19:00:00 – 2025-10-02T20:00:00

Fin : 2025-10-02T19:00:00 – 2025-10-02T20:00:00

Un duo à deux guitares et deux voix.

L’univers de Dragon Juice est fait de classiques pop et folk arrangés pour deux guitares et deux voix, et de compositions originales aux influences folk américaines.

Après avoir bénéficié au printemps dernier d’un temps de création au Carré, les voilà sur scène, à l’occasion de la soirée d’ouverture de saison.

Harmonies vocales, mélodies accrocheuses et riffs entêtants, ces deux-là étaient faits pour s’entendre et forment un très beau duo !

INFOS ET BILLETTERIE :

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://ville-boulogne-sur-mer.notre-billetterie.fr/billets?spec=1571 »}] [{« link »: « https://ville-boulogne-sur-mer.notre-billetterie.fr/billets?kld=2526 »}]

APERO-CONCERT // ROCK FOLK – Avec Marion Mursic et Grégory François concert