Dragon Juice Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer

place d'Argentine Boulogne-sur-Mer

2025-10-02

2025-10-02

2025-10-02

APERO-CONCERT // ROCK FOLK

– Avec Marion Mursic et Grégory François

Un duo à deux guitares et deux voix.

L’univers de Dragon Juice est fait de classiques pop et folk arrangés pour deux guitares et deux voix, et de compositions originales aux influences folk américaines.

Après avoir bénéficié au printemps dernier d’un temps de création au Carré, les voilà sur scène, à l’occasion de la soirée d’ouverture de saison.

Harmonies vocales, mélodies accrocheuses et riffs entêtants, ces deux-là étaient faits pour s’entendre et forment un très beau duo !

RESERVATION CONSEILLEE A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

