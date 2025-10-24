Dragon, la Flamme! Locaux de l’ASCV, Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine

Dragon, la Flamme! Vendredi 24 octobre, 17h00 Locaux de l’ASCV, Vitry-sur-Seine Val-de-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-24T17:00:00 – 2025-10-24T18:00:00

Fin : 2025-10-24T17:00:00 – 2025-10-24T18:00:00

Le jeune dragon Strokkur est bien embêté. Lui qui aime tant les humains est encouragé à brûler leurs maisons ! En quête de validation, plein de bonne volonté mais inexpérimenté, Strokkur part à la recherche d’un endroit inflammable. C’est sans compter sur les terrien·nes qui se mettent en travers de son chemin. Malheur ! Strokkur serait-il le seul dragon de la Terre inoffensif ?

De manière décalée, les Marlins proposent une adaptation clownesque du livre illustré d’Alexandre Lacroix et de Ronan Badel interrogeant avec humour les traditions familiales, les injonctions parentales et le rapport à la virilité. Une pièce tout feu tout flamme !

Locaux de l'ASCV, Vitry-sur-Seine Avenue de la Commune de Paris 94400 VITRY-SUR-SEINE

Compagnie des Marlins – Maryline Klein tout public gratuit

Solène Pitaud