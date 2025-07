Dragon rapide Route de Bourdeaux Saou

Dragon rapide Route de Bourdeaux Saou dimanche 27 juillet 2025.

Dragon rapide

Route de Bourdeaux Gasoline Palace Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-27

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-27

Que demande t-on à un vrai groupe de rock? Le style, le son, des chansons !

Peu importe l’ordre. Tout le reste, c’est juste histoire de traîner un peu plus longtemps au bar. Pendant ce temps, DRAGON RAPIDE envoie du gros.

Route de Bourdeaux Gasoline Palace Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 80 33 contact@gasolinepalace.fr

English :

What do you expect from a real rock band? Style, sound, songs!

Whatever the order. Everything else is just a way of hanging around the bar a bit longer. In the meantime, DRAGON RAPIDE are hitting it big.

German :

Was verlangt man von einer echten Rockband? Stil, Sound, Songs!

Die Reihenfolge ist egal. Alles andere ist nur dazu da, um noch ein bisschen länger an der Bar zu sitzen. DRAGON RAPIDE legen in der Zwischenzeit richtig los.

Italiano :

Cosa ci si aspetta da una vera rock band? Stile, suono, canzoni!

Qualunque sia l’ordine. Tutto il resto è solo un modo per rimanere al bar un po’ più a lungo. Nel frattempo, i DRAGON RAPIDE stanno facendo il botto.

Espanol :

¿Qué esperas de un grupo de rock de verdad? Estilo, sonido, canciones

En cualquier orden. Todo lo demás no es más que una forma de quedarse un rato más en el bar. Mientras tanto, DRAGON RAPIDE están triunfando.

