Dragon Time, spectacle lumineux et pyrotechnique Le Puy-en-Velay

Dragon Time, spectacle lumineux et pyrotechnique

Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Début : 2025-09-18

fin : 2025-09-20

2025-09-18

Un spectacle volcanique hors du commun ! Fumées, geysers, jets de flammes, dessins de feu et jongleries pyrotechniques pour une symphonie explosive… La compagnie Elixir emprunte à la mythologie un de ses symboles les plus forts, le dragon…

Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

A volcanic show like no other! Smoke, geysers, jets of flame, fire patterns and pyrotechnic juggling create an explosive symphony? The Elixir company borrows one of mythology’s strongest symbols, the dragon?

German :

Ein außergewöhnliches Vulkanspektakel! Rauch, Geysire, Flammenfontänen, Feuerzeichnungen und pyrotechnische Jonglage für eine explosive Symphonie? Das Ensemble Elixir entlehnt der Mythologie eines ihrer stärksten Symbole, den Drachen?

Italiano :

Uno spettacolo vulcanico senza precedenti! Fumo, geyser, getti di fiamma, disegni di fuoco e giocoleria pirotecnica per una sinfonia esplosiva? La compagnia Elixir prende in prestito uno dei simboli più forti della mitologia, il drago?

Espanol :

¡Un espectáculo volcánico sin igual! Humo, géiseres, chorros de llamas, patrones de fuego y malabares pirotécnicos para una sinfonía explosiva? La compañía Elixir toma prestado uno de los símbolos más fuertes de la mitología, el dragón?

