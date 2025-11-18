Dragons au musée du Quai Branly Jardins du Musée du Quai Branly – Jacques Chirac Paris

5000 ans d’histoires et de légendes des dragons d’Asie se révèlent à travers cette exposition conçue avec le Musée national du Palais de Taipei à Taïwan.

Le dragon originaire de Chine n’est en rien la créature maléfique et cracheuse de feu désignée sous ce nom en Occident. Il incarne plutôt l’énergie vitale universelle et l’élément aquatique. La terre dépend de sa toute-puissance pour bénéficier des bienfaits du ciel.

L’exposition Dragons présente une sélection exceptionnelle d’objets et oeuvres d’art, depuis les premiers dragons apparus sur les jades et bronzes antiques jusqu’aux formes populaires contemporaines, en passant par les arts impériaux.

Le dragon, seigneur céleste, poursuit son envol. Après avoir été l’emblème de la toute-puissance des empereurs, il continue de relier la terre au ciel pour apporter force et prospérité aux hommes.

5000 ans d’histoires et de légendes des dragons d’Asie se révèlent à travers cette exposition conçue avec le Musée national du Palais de Taipei à Taïwan.

Du mardi 18 novembre 2025 au dimanche 01 mars 2026 :

jeudi

de 10h30 à 22h00

mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h30 à 19h00

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-18T11:30:00+01:00

fin : 2026-03-01T20:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-18T10:30:00+02:00_2025-11-18T19:00:00+02:00;2025-11-19T10:30:00+02:00_2025-11-19T19:00:00+02:00;2025-11-20T10:30:00+02:00_2025-11-20T22:00:00+02:00;2025-11-21T10:30:00+02:00_2025-11-21T19:00:00+02:00;2025-11-22T10:30:00+02:00_2025-11-22T19:00:00+02:00;2025-11-23T10:30:00+02:00_2025-11-23T19:00:00+02:00;2025-11-25T10:30:00+02:00_2025-11-25T19:00:00+02:00;2025-11-26T10:30:00+02:00_2025-11-26T19:00:00+02:00;2025-11-27T10:30:00+02:00_2025-11-27T22:00:00+02:00;2025-11-28T10:30:00+02:00_2025-11-28T19:00:00+02:00;2025-11-29T10:30:00+02:00_2025-11-29T19:00:00+02:00;2025-11-30T10:30:00+02:00_2025-11-30T19:00:00+02:00;2025-12-02T10:30:00+02:00_2025-12-02T19:00:00+02:00;2025-12-03T10:30:00+02:00_2025-12-03T19:00:00+02:00;2025-12-04T10:30:00+02:00_2025-12-04T22:00:00+02:00;2025-12-05T10:30:00+02:00_2025-12-05T19:00:00+02:00;2025-12-06T10:30:00+02:00_2025-12-06T19:00:00+02:00;2025-12-07T10:30:00+02:00_2025-12-07T19:00:00+02:00;2025-12-09T10:30:00+02:00_2025-12-09T19:00:00+02:00;2025-12-10T10:30:00+02:00_2025-12-10T19:00:00+02:00;2025-12-11T10:30:00+02:00_2025-12-11T22:00:00+02:00;2025-12-12T10:30:00+02:00_2025-12-12T19:00:00+02:00;2025-12-13T10:30:00+02:00_2025-12-13T19:00:00+02:00;2025-12-14T10:30:00+02:00_2025-12-14T19:00:00+02:00;2025-12-16T10:30:00+02:00_2025-12-16T19:00:00+02:00;2025-12-17T10:30:00+02:00_2025-12-17T19:00:00+02:00;2025-12-18T10:30:00+02:00_2025-12-18T22:00:00+02:00;2025-12-19T10:30:00+02:00_2025-12-19T19:00:00+02:00;2025-12-20T10:30:00+02:00_2025-12-20T19:00:00+02:00;2025-12-21T10:30:00+02:00_2025-12-21T19:00:00+02:00;2025-12-23T10:30:00+02:00_2025-12-23T19:00:00+02:00;2025-12-24T10:30:00+02:00_2025-12-24T19:00:00+02:00;2025-12-25T10:30:00+02:00_2025-12-25T22:00:00+02:00;2025-12-26T10:30:00+02:00_2025-12-26T19:00:00+02:00;2025-12-27T10:30:00+02:00_2025-12-27T19:00:00+02:00;2025-12-28T10:30:00+02:00_2025-12-28T19:00:00+02:00;2025-12-30T10:30:00+02:00_2025-12-30T19:00:00+02:00;2025-12-31T10:30:00+02:00_2025-12-31T19:00:00+02:00;2026-01-01T10:30:00+02:00_2026-01-01T22:00:00+02:00;2026-01-02T10:30:00+02:00_2026-01-02T19:00:00+02:00;2026-01-03T10:30:00+02:00_2026-01-03T19:00:00+02:00;2026-01-04T10:30:00+02:00_2026-01-04T19:00:00+02:00;2026-01-06T10:30:00+02:00_2026-01-06T19:00:00+02:00;2026-01-07T10:30:00+02:00_2026-01-07T19:00:00+02:00;2026-01-08T10:30:00+02:00_2026-01-08T22:00:00+02:00;2026-01-09T10:30:00+02:00_2026-01-09T19:00:00+02:00;2026-01-10T10:30:00+02:00_2026-01-10T19:00:00+02:00;2026-01-11T10:30:00+02:00_2026-01-11T19:00:00+02:00;2026-01-13T10:30:00+02:00_2026-01-13T19:00:00+02:00;2026-01-14T10:30:00+02:00_2026-01-14T19:00:00+02:00;2026-01-15T10:30:00+02:00_2026-01-15T22:00:00+02:00;2026-01-16T10:30:00+02:00_2026-01-16T19:00:00+02:00;2026-01-17T10:30:00+02:00_2026-01-17T19:00:00+02:00;2026-01-18T10:30:00+02:00_2026-01-18T19:00:00+02:00;2026-01-20T10:30:00+02:00_2026-01-20T19:00:00+02:00;2026-01-21T10:30:00+02:00_2026-01-21T19:00:00+02:00;2026-01-22T10:30:00+02:00_2026-01-22T22:00:00+02:00;2026-01-23T10:30:00+02:00_2026-01-23T19:00:00+02:00;2026-01-24T10:30:00+02:00_2026-01-24T19:00:00+02:00;2026-01-25T10:30:00+02:00_2026-01-25T19:00:00+02:00;2026-01-27T10:30:00+02:00_2026-01-27T19:00:00+02:00;2026-01-28T10:30:00+02:00_2026-01-28T19:00:00+02:00;2026-01-29T10:30:00+02:00_2026-01-29T22:00:00+02:00;2026-01-30T10:30:00+02:00_2026-01-30T19:00:00+02:00;2026-01-31T10:30:00+02:00_2026-01-31T19:00:00+02:00;2026-02-01T10:30:00+02:00_2026-02-01T19:00:00+02:00;2026-02-03T10:30:00+02:00_2026-02-03T19:00:00+02:00;2026-02-04T10:30:00+02:00_2026-02-04T19:00:00+02:00;2026-02-05T10:30:00+02:00_2026-02-05T22:00:00+02:00;2026-02-06T10:30:00+02:00_2026-02-06T19:00:00+02:00;2026-02-07T10:30:00+02:00_2026-02-07T19:00:00+02:00;2026-02-08T10:30:00+02:00_2026-02-08T19:00:00+02:00;2026-02-10T10:30:00+02:00_2026-02-10T19:00:00+02:00;2026-02-11T10:30:00+02:00_2026-02-11T19:00:00+02:00;2026-02-12T10:30:00+02:00_2026-02-12T22:00:00+02:00;2026-02-13T10:30:00+02:00_2026-02-13T19:00:00+02:00;2026-02-14T10:30:00+02:00_2026-02-14T19:00:00+02:00;2026-02-15T10:30:00+02:00_2026-02-15T19:00:00+02:00;2026-02-17T10:30:00+02:00_2026-02-17T19:00:00+02:00;2026-02-18T10:30:00+02:00_2026-02-18T19:00:00+02:00;2026-02-19T10:30:00+02:00_2026-02-19T22:00:00+02:00;2026-02-20T10:30:00+02:00_2026-02-20T19:00:00+02:00;2026-02-21T10:30:00+02:00_2026-02-21T19:00:00+02:00;2026-02-22T10:30:00+02:00_2026-02-22T19:00:00+02:00;2026-02-24T10:30:00+02:00_2026-02-24T19:00:00+02:00;2026-02-25T10:30:00+02:00_2026-02-25T19:00:00+02:00;2026-02-26T10:30:00+02:00_2026-02-26T22:00:00+02:00;2026-02-27T10:30:00+02:00_2026-02-27T19:00:00+02:00;2026-02-28T10:30:00+02:00_2026-02-28T19:00:00+02:00;2026-03-01T10:30:00+02:00_2026-03-01T19:00:00+02:00

Jardins du Musée du Quai Branly – Jacques Chirac 29 quai Jacques Chirac 75007 Paris

Métro -> C : Pont de l’Alma (Paris) (204m)

Bus -> 42638092 : Pont de l’Alma (Paris) (204m)

Vélib -> Bourdonnais – Tour Eiffel (223.08m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo