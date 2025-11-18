Dragons Musée du quai Branly Jacques Chirac Paris
Dragons
Musée du quai Branly Jacques Chirac 37 quai Branly Paris Paris
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-11-18
fin : 2025-03-01
Date(s) :
2025-11-18
Le musée du quai Branly-Jacques Chirac vous invite à plonger dans l’univers fascinant des dragons. Entre crainte et fascination, les mythes et légendes prennent vie dans une exposition immersive qui traverse les cultures et les siècles.
Musée du quai Branly Jacques Chirac 37 quai Branly Paris 75007 Paris Île-de-France +33 1 56 61 70 00 tourisme@quaibranly.com
English :
The musée du quai Branly-Jacques Chirac invites you to plunge into the fascinating world of dragons. Between fear and fascination, myths and legends come to life in an immersive exhibition that spans cultures and centuries.
German :
Das Musée du quai Branly-Jacques Chirac lädt Sie ein, in die faszinierende Welt der Drachen einzutauchen. Zwischen Furcht und Faszination werden Mythen und Legenden in einer immersiven Ausstellung zum Leben erweckt, die Kulturen und Jahrhunderte überdauert.
Italiano :
Il Musée du Quai Branly-Jacques Chirac vi invita a immergervi nell’affascinante mondo dei draghi. Tra paura e fascino, miti e leggende prendono vita in una mostra coinvolgente che attraversa culture e secoli.
Espanol :
El Museo del Quai Branly-Jacques Chirac le invita a sumergirse en el fascinante mundo de los dragones. Entre el miedo y la fascinación, mitos y leyendas cobran vida en una exposición envolvente que abarca culturas y siglos.
L’événement Dragons Paris a été mis à jour le 2025-11-06 par Choose Paris Region