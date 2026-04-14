Dragshow à Malesherbes Parvis extérieur – Campus Malesherbes Paris

Dans le but de lutter contre les discriminations et célébrer toutes les diversités, les performeuses et performeurs Kitty Space, participante de la saison 2 de Drag Race France ; Armand Songe, drag king inspiré du dandy parisien ; Jazze Parry, première drag queen catcheuse en France et Fancy Rose, drag queen autodidacte aux multiples talents, interviennent sur la pause déjeuner pour faire connaître l’art du drag, les personnes LGBTI+ et lutter contre l’homophobie et la transphobie à l’université.

Organisé par le Bureau des responsabilités et initiatives étudiantes et la Mission égalité – lutte contre les discriminations de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Spectacle Dragshow à Malesherbes proposé par les performeuses et performeurs Kitty Space, Armand Songe, drag king, Jazze Parry, première drag queen catcheuse en France et Fancy Rose, drag queen autodidacte

Le mardi 14 avril 2026

de 12h00 à 14h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-14T15:00:00+02:00

fin : 2026-04-14T17:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-14T12:00:00+02:00_2026-04-14T14:00:00+02:00

Parvis extérieur – Campus Malesherbes 108 boulevard de Malesherbes 75018 Paris



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