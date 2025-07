Draisiennes Kids Tour Mountain Shaker été 2025 Tignes Le Lac Tignes

Draisiennes Kids Tour Mountain Shaker été 2025 Tignes Le Lac Tignes jeudi 24 juillet 2025.

Draisiennes Kids Tour Mountain Shaker été 2025

Tignes Le Lac Place Centrale Tignes Savoie

Début : Jeudi 2025-07-24 09:00:00

fin : 2025-07-24 17:00:00

2025-07-24

Tignes accueille la Draisiennes Kids Tour, une compétition de draisiennes ouverte uniquement aux enfants âgés entre 2 et 5 ans.

Tignes Le Lac Place Centrale Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40 information@tignes.net

English :

Tignes hosts the Draisiennes Kids Tour, a draisienne competition open only to children aged 2 to 5.

German :

In Tignes findet die Draisiennes Kids Tour statt, ein Draisinenwettbewerb, der nur für Kinder zwischen 2 und 5 Jahren offen ist.

Italiano :

Tignes ospita il Draisiennes Kids Tour, una competizione draisienne aperta solo ai bambini di età compresa tra i 2 e i 5 anni.

Espanol :

Tignes acoge el Draisiennes Kids Tour, un concurso de draisienne abierto únicamente a niños de entre 2 y 5 años.

L’événement Draisiennes Kids Tour Mountain Shaker été 2025 Tignes a été mis à jour le 2025-07-21 par Tignes Information